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18 лютого 2020, вівторок, 15:25 12
Верховна Рада і партії 2020-02-18T15:33:44+02:00
Українські Новини
Нардеп Гончаренко не впевнений, що законопроект про скасування адвокатської монополії буде проголосований

Нардеп Гончаренко не впевнений, що законопроект про скасування адвокатської монополії буде проголосований

Жора Шокин
Олексій Гончаренко, Верховна Рада, адвокатська монополія, Зміни до Конституції України
Олексій Гончаренко.
Олексій Гончаренко.

Народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") не упевнений, що Верховна Рада ухвалить законопроект про скасування адвокатської монополії в судах.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Шанси на прийняття є і голоси можуть знайти. Але для цього потрібно, щоб депутати проголосували", - сказав він.

При цьому, за його словами, поки не буде розглянуто законопроект про ринок землі, цей законопроект не буде розглядатися.

"Поки не буде прийнятий законопроект про ринок землі, ніякий інший законопроект розглянутий не буде. Це все питання кількох місяців", - запевнив нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, віце-президент НААУ Валентин Гвоздій упевнений, що скасування виняткового права адвокатів на представництво в судах (так звана адвокатська монополія) позбавить більшість громадян права на професійну юридичну допомогу.

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