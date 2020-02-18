Стріляли з раннього ранку протягом години: що розповідають очевидці про обстріл на Донбасі

Сьогодні вранці, 18 лютого, на Донбасі бойовики почали обстрілювати позиції українських військових поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхово, Кримське, Хутір Вольний, в результаті чого загинув один боєць ЗСУ і поранені ще четверо. Виданню НВ вдалося взяти коментар у однієй із місцевих жителів про ситуацію в точках загострення.

Так, як повідомила волонтер Світлана Печена, обстріли почалися близько шостої ранку.

"Зараз відбуваються сильні обстріли територій міста Золоте, селища Новодружковка. З того боку почали стріляти десь о пів на шосту ранку. Так відбувалося десь протягом години, після чого наші почали відповідати", — повідомила Печена.

На даний момент, за її словами, обстріли тривають, але вже не з такою інтенсивністю, як це було вранці.

"Всі в паніці, що це наступ, що наші території будуть захоплювати. Виїжджати з міста ніхто не збирається. Куди виїжджати?" — додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

Тим часом, Зеленський терміново збирає РНБО.