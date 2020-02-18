Борги за послуги ЖКГ перевищили 63 млрд гривень, - Льовочкін

Високі тарифи на газ та опалення змушують українців нарощувати заборгованість за житлово-комунальні послуги. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Сергій Льовочкін, коментуючи підсумкові дані Держстату за 2019 рік, інформує персональній портал політика.

"Тільки за 2019 рік борги наших громадян за опалення та гарячу воду зросли на 21%. Це доводить, що система субсидій, яку зберігає нинішній уряд, неефективна. Врятувати ЖКГ від колапсу тільки субсидіями неможливо, єдиний вихід – зниження тарифів", – заявив Сергій Льовочкін.

Політик повідомив, що з 63,7 млрд гривень заборгованості левову частку – 48,3 млрд – становить несплата рахунків за газ, опалення та гарячу воду.

"Рекламоване зниження тарифів на газ і опалення більшість громадян не помітили. ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ внесла законопроекти, прийняття яких дозволить знизити ціни на газ українського видобутку, а також запропонувала прямі поставки від "Газпрому", – тільки таким способом можна істотно зменшити суми в платіжках українців. Якби нас почули, то сьогодні борги українців були б набагато нижчими. Тому ми наполягаємо на прийнятті наших пропозицій і будемо вимагати їхньої реалізації", – підсумував народний депутат.