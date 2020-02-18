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18.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Пошлины на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей"

18 лютого 2020, вівторок, 10:29 23
Верховна Рада і партії 2020-02-18T12:30:03+02:00
Українські Новини
Борги за послуги ЖКГ перевищили 63 млрд гривень, - Льовочкін

Борги за послуги ЖКГ перевищили 63 млрд гривень, - Льовочкін

Тетяна Зотова
Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Тарифи на електроенергію, Верховна Рада України
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Високі тарифи на газ та опалення змушують українців нарощувати заборгованість за житлово-комунальні послуги. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Сергій Льовочкін, коментуючи підсумкові дані Держстату за 2019 рік, інформує персональній портал політика.

"Тільки за 2019 рік борги наших громадян за опалення та гарячу воду зросли на 21%. Це доводить, що система субсидій, яку зберігає нинішній уряд, неефективна. Врятувати ЖКГ від колапсу тільки субсидіями неможливо, єдиний вихід – зниження тарифів", – заявив Сергій Льовочкін.

Політик повідомив, що з 63,7 млрд гривень заборгованості левову частку – 48,3 млрд – становить несплата рахунків за газ, опалення та гарячу воду.

"Рекламоване зниження тарифів на газ і опалення більшість громадян не помітили. ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ внесла законопроекти, прийняття яких дозволить знизити ціни на газ українського видобутку, а також запропонувала прямі поставки від "Газпрому", – тільки таким способом можна істотно зменшити суми в платіжках українців. Якби нас почули, то сьогодні борги українців були б набагато нижчими. Тому ми наполягаємо на прийнятті наших пропозицій і будемо вимагати їхньої реалізації", – підсумував народний депутат.

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