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  • Готуються до виписки: Пристайко розповів про українців, що захворіли на коронавірус на лайнері
18 лютого 2020, вівторок, 08:16 35
Політика 2020-02-18T09:49:26+02:00
Українські Новини
Готуються до виписки: Пристайко розповів про українців, що захворіли на коронавірус на лайнері

Готуються до виписки: Пристайко розповів про українців, що захворіли на коронавірус на лайнері

Надежда Комендантова
Вадим Пристайко , Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Diamond Princess
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

Міністр іноземних справ Вадим Пристайко заявляє, що обидва громадянина України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії і захворіли на коронавірус 2019-nCoV, почуваются добре.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Вони не знаходяться фізично на кораблі, а лікуються у військовому госпіталі неподалік. Останній раз наші консули зв'язувалися з лікарями 13 лютого. За їх інформацією, один громадянин почувається нормально, а другого, швидше за все, взагалі завтра випишуть", - сказав він.

Всього на борту Diamond Princess, де виявили епідемію коронавірусу, перебували 26 українців.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я визначило 2 місця для утримання людей, евакуйованих з Уханя (Китай), але не називає їх розташування.

Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України і членів їх сімей із зони поширення коронавіруса COVIN-2019 на території Уханя (Китай).Кабінет Міністрів встановив карантин терміном на 14 днів для осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, у разі їх повернення в Україну.

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