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17 лютого 2020, понеділок, 23:52 4
Кабмін 2020-02-17T23:53:23+02:00
Українські Новини
Місце розміщення на карантин евакуйованих з Уханя українців будуть цілодобово охороняти правоохоронці

Місце розміщення на карантин евакуйованих з Уханя українців будуть цілодобово охороняти правоохоронці

Валерия Драгомирова
МОЗ, Ухань, Коронавірус, Евакуація українців з Китаю
Коронавірус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавірус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні у понеділок виділив кошти на медико-санітарне спостереження за евакуйованими громадянами з китайського міста Ухань.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Евакуація відбудеться згідно з рекомендаціями ВООЗ. На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання і пройдуть в аеропорту медичний контроль", - зазначила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які будуть супроводжувати евакуйованих українців, а надалі перебувати разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції і проводити медико-санітарне спостереження за ними.

"Всього людей, які потребують обсервації, на сьогоднішній день близько ста: 65 евакуйованих осіб, 18 членів екіпажу, 3 медика, 4 працівника ДержНС і по 2 працівника Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України. Всі члени команди пройшли відповідне навчання, організоване Центром громадського здоров'я. Члени екіпажу, команди супроводу, митної та прикордонної служб будуть знаходитися в костюмах біозахисту. Відразу після приземлення літак буде спрямований на санітарну стоянку. До місця обсервації пасажири і члени команди з охороною переміщуються окремими транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.

При цьому медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу і забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації.

Місце для утримання евакуйованих людей також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції.

При цьому розмір коштів, виділених урядом, в повідомленні не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я визначило 2 місця для утримання людей, евакуйованих з Уханя (Китай), але не називає їх розташування.

Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України і членів їх сімей із зони поширення коронавірусу COVIN-2019 на території Уханя (Китай).

Кабінет Міністрів встановив карантин терміном на 14 днів для осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, у разі їх повернення в Україну.

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