ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) має намір поставити в Україну близько 1,2 млн доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це сказано у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.



"Проведено роботу із закупівлі вакцини проти кору, краснухи та паротиту - близько 1,2 млн доз вакцин ЮНІСЕФ поставить в Україну в 2020 році за графіками, погодженими Міністерством охорони здоров'я, що дозволить вакцинувати всіх, хто потребує вакцинації, і тих, кого було вакциновано в попередні роки", - сказано в ньому.



Зазначається, що лабораторія Головного управління "Центр громадського здоров'я МОЗ України" забезпечена сучасними діагностичними препаратами для досліджень зразків від хворих на лихоманку Західного Нілу, денге, Чикунгунья, Зіка, Ебола, Крим-Конго геморагічної лихоманки, а також кліщового енцефаліту і геморагічної лихоманки з нирковим синдромом.



У рамках співпраці з міжнародними агентствами в 2019 році було створено регіональний і централізований запаси сироватки проти дифтерії.



Нагадується, що вперше за програмою "Громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями" в бюджет 2020 року включено 37,6 млн гривень на профілактику неінфекційних захворювань (НІЗ).



Як повідомляли Українські Новини, перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року.



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