підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 лютого 2020, понеділок, 19:24 6
Медицина 2020-02-17T19:25:51+02:00
Українські Новини
ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту

ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту

Валерия Драгомирова
ЮНІСЕФ, Вакцина, Паротит, кір, Краснуха
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) має намір поставити в Україну близько 1,2 млн доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це сказано у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.

"Проведено роботу із закупівлі вакцини проти кору, краснухи та паротиту - близько 1,2 млн доз вакцин ЮНІСЕФ поставить в Україну в 2020 році за графіками, погодженими Міністерством охорони здоров'я, що дозволить вакцинувати всіх, хто потребує вакцинації, і тих, кого було вакциновано в попередні роки", - сказано в ньому.

Зазначається, що лабораторія Головного управління "Центр громадського здоров'я МОЗ України" забезпечена сучасними діагностичними препаратами для досліджень зразків від хворих на лихоманку Західного Нілу, денге, Чикунгунья, Зіка, Ебола, Крим-Конго геморагічної лихоманки, а також кліщового енцефаліту і геморагічної лихоманки з нирковим синдромом.

У рамках співпраці з міжнародними агентствами в 2019 році було створено регіональний і централізований запаси сироватки проти дифтерії.

Нагадується, що вперше за програмою "Громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями" в бюджет 2020 року включено 37,6 млн гривень на профілактику неінфекційних захворювань (НІЗ).

Як повідомляли Українські Новини, перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року.

Раніше Супрун розвіяла три найпоширеніших міфи про кір.

Більше новин про: ЮНІСЕФ Вакцина Паротит кір Краснуха

МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю
Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців
Новини
МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок 19:54
У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом 19:48
ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту 19:24
В Україні кожна п'ята людина отримує більше 15 тисяч гривень на місяць 19:22
У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією 18:47
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією 15:47
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
Портнов запропонував Раді скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці 18:06
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok