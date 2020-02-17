ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у депутати Ради в окрузі №179 Харківської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня, зареєструвавши всього 40 кандидатів.

Про це на засіданні повідомив голова ЦВК Олег Діденко, передають Українські Новини.



"Цією постановою ми завершуємо реєстрацію кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата 15 березня. Сумарно у нас зареєстровано 40 кандидатів", - сказав він.



У понеділок ЦВК зареєструвала 21 кандидата, серед яких колишня голова Харківської обласної державної адміністрації (2016-2019) Юлія Світлична (самовисування) та ексдепутат Ради від "Об'єднання "Самопоміч" Вікторія Пташник ("Європейська солідарність").



Раніше ЦВК зареєструвала кандидатом-самовисуванцем однофамільницею Світличної.



"В останній час у ЗМІ лунали звинувачення ЦВК у зловживанні своїми повноваженнями у зв'язку з реєстрацією клону Світличної. Хотів би звернути увагу, що ЦВК негативно ставиться до застосування будь-яких технологій на виборах, і ми подавали пропозиції до Виборчого кодексу. У цьому конкретному випадку є питання - технологія це чи ні. Тому що ЦВК перевірила кандидата і в цьому випадку не було зміни імені, як це часто бувало раніше. Загалом ми закликаємо громадськість і зацікавлені сторони шукати шляхи, щоб у законному порядку припиняти будь-які зловживання на виборах. Це питання законодавчого регулювання, а не повноважень ЦВК", - прокоментував Діденко.



Серед раніше зареєстрованих кандидатів від партії "Слуга народу" балотується Вікторія Алексейчук - радник на громадських засадах голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, довірена особа Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року.



До 2 березня включно зареєстровані кандидати мають право відмовитися від балотування.



Таким чином, остаточний список кандидатів у депутати в окрузі №179 стане відомий 4 березня, коли ЦВК завершить скасування реєстрації відмовилися від балотування.



Як повідомляли Українські Новини, ЦВК повинна встановити результати виборів в окрузі №179 Харківської області до 30 березня включно.



Вибори пройдуть у зв'язку з призначенням депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера, обраного в цьому окрузі, головою Харківської обласної державної адміністрації.