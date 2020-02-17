СБУ блокувала мережа "ботоферм", яка підтримувалась російськими онлайн-сервісами

Служба безпеки України блокувала в різних регіонах країни діяльність розгалуженої мережі "ботоферм", обладнання якої підтримувалося через російські онлайн-сервіси.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот з метою проведення незаконних операцій в Інтернеті.

загалом угруповання зареєструвала понад 8 тис. активних акаунтів для поширення в популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилки повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських чиновників.

Також вказується, що через акаунти поширювали вогнепальна зброя, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

Встановлено, що реєстрація цих акаунтів в мережі Інтернет здійснювалася через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

Частина устаткування використовувалася для нелегального перенаправлення телефонного трафіку незаконно створених операторів "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів.

За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувалися ватажки незаконних збройних формувань самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Під час проведення обшуків в Києві, Харкові, Днипре, Дубно (Рівненська область) та Ірпені (Київська область) було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 000 SIM-карт операторів мобільного зв'язку України.

Також вилучені чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

На даний момент перевіряється версія про причетність до організації зазначеної протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів Росії.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці січня Служба безпеки блокувала роботу "ботофермы", організованого громадянами Росії і переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.