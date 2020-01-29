СБУ разоблачила российскую "ботоферму", которая занималась "минированиями" и фейками

Служба безопасности Украины блокировала работу "ботофермы", организованной гражданами России и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.



По данным департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.



Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.



"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метро, автовокзалов.



Сотрудники также выяснили, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли оружием, взрывчаткой и наркотиками.

Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе правоохранители обнаружили компьютерную технику, почти 2000 SIM-карт и различное оборудование.



Также они изъяли черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.



СБУ установила лица организаторов. Следственные действия продолжаются.

Ботоферма. Фото: пресс-служба СБУ





Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала в Мариуполе боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", участвовавшего в обстрелах позиций украинских войск в Торецке (Донецкая область) в 2014-2016 годах.