подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 21:27 19
Силовые структуры 2020-01-29T21:31:08+02:00
Українські Новини
СБУ разоблачила российскую "ботоферму", которая занималась "минированиями" и фейками

СБУ разоблачила российскую "ботоферму", которая занималась "минированиями" и фейками

Валерия Драгомирова
СБУ, россияне, Донецкая область, Луганская область, Ботофермы
Ботоферма. Фото: пресс-служба СБУ
Ботоферма. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины блокировала работу "ботофермы", организованной гражданами России и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

По данным департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.

Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.

"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метро, автовокзалов.

Сотрудники также выяснили, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли оружием, взрывчаткой и наркотиками.
Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе правоохранители обнаружили компьютерную технику, почти 2000 SIM-карт и различное оборудование.

Также они изъяли черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

СБУ установила лица организаторов. Следственные действия продолжаются.

Ботоферма. Фото: пресс-служба СБУБотоферма. Фото: пресс-служба СБУ



Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала в Мариуполе боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", участвовавшего в обстрелах позиций украинских войск в Торецке (Донецкая область) в 2014-2016 годах.

Больше новостей о: СБУ россияне Донецкая область Луганская область Ботофермы

Угрожавшего убить Зеленского телеведущего Пояркова...
Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в отрав...
Донецкая область снизила тарифы на отопление и гор...
В Луганской области 3 февраля отключат воду из-за ...
У Зеленского нет заявления Гончарука об отставке
В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Новости
Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта 21:31
Ботоферма. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ разоблачила российскую "ботоферму", которая занималась "минированиями" и фейками 21:27
Снежные дожди со шквалистым ветром: прогноз погоды в Украине на четверг 21:00
Досадная ошибка: итальянский ведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией" 20:58
В Тернопольской области мошенник присвоил собранные на лечения детей 365 тыс. гривен 20:55
больше новостей
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Чорновол проникла в ГБР. Фото: ГБР
ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг 23:05
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии 17:08
больше новостей
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok