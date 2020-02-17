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17 лютого 2020, понеділок, 15:25 9
Верховна Рада і партії 2020-02-17T15:32:11+02:00
Українські Новини
У Раді відсутній консенсус щодо закону про скасування адвокатської монополії, - Німченко

У Раді відсутній консенсус щодо закону про скасування адвокатської монополії, - Німченко

Жора Шокин
Ставнійчук Марина, адвокатська монополія, Зміни до Конституції України, Верховна Рада України, Василь Німченко, Президент
Василь Німченко.Фото прес-служби
Василь Німченко.Фото прес-служби

Депутат Верховної ради ("Опозиційна платформа - За життя") Василь Німченко вважає, що в парламенті немає єдиної думки щодо закону про скасування адвокатської монополії в судах.

Про це Німченко сказав Українським Новинам.

"Я не провидець, щоб передбачити - чи вистачить депутатських голосів, щоб скасувати адвокатську монополію, але єдиної думки з цього закону немає. Одні її (монополію адвокатів) розцінюють як платформу і джерело отримання винагороди за роботу, інші - що це єдина можливість домогтися виконання законодавчих процедур судом і обґрунтованих рішень", - сказав нардеп.

При цьому Німченко зазначив, що автори законопроекту не провели аналіз того, як законопроект буде працювати на практиці.

"У нас виникла проблема в цьому році. Конкретно - чи може представляти Верховну Раду голова секретаріату парламенту? Це питання. І воно виникло на практиці. На мій погляд, це означає, що автори законопроекту не все проаналізували - як скасування адвокатської монополії буде працювати на практиці", - підкреслив Німченко.

Він додав, що поки що ОПЗЖ не визначилася з голосуванням за цей законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що влада буде намагатися за будь-яку ціну провести зміни в Конституцію в частині відміни обов'язкової професійної допомоги адвокатів.

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