Під виглядом здешевлення правових послуг влада хоче позбавити громадян можливості якісно захищати свої права в

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що влада буде намагатися за будь-яку ціну провести зміни до Конституції в частині скасування обов'язкової професійної допомоги адвокатів. Про це вона сказала Українським Новинам.

"Спроби влади будь-якою ціною провести зміни в Конституцію в частині обов'язкової професійної допомоги адвокатів будуть! Я в цьому переконана. Тому що скасування адвокатської монополії - складова частина механізму порушення прав людини в Україні, яку зараз намагаються впровадити "Слуги", - сказала вона.

Вона вважає, що "за великим рахунком, все йде до того, що під видом здешевлення правових послуг скасовуються можливості для українців належним чином захищати свої права в судах України".

На її думку, це пов'язано насамперед із законодавством про працю, про так званий "ринок землі", про низку обмежувальних законів у сфері свободи слова, тощо".

Ставнійчук змогла відповісти на запитання, чи знайдуться у Верховній Раді 300 голосів для скасування адвокатської монополії, але припускає, що потрібної кількості голосів поки немає.

"Важко сказати. Але мені здається, що голосів явно не вистачає", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник Голови Національної асоціації адвокатів Валентин Гвоздій заявив, що скасувати адвокатської монополії позбавить більшість громадян професійного захисту.