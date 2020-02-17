Евакуація українців з Уханя: у Раді заявили про незаконність карантину в санаторії

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що звернувся до міністра охорони здоров'я з вимогою не розміщувати евакуйованих з Уханя (Китай) українців в приватному санаторії Обухівського району. Про це він написав на своїй сторінці у Fаcebook.

Так, Дубинський підкреслив, що за законом такий карантин можливий тільки в інфекційних лікарнях.

"Звернувся до міністра охорони здоров'я з вимогою не розміщувати на карантин у приватному санаторії Обухівського району людей, що прибувають з Китаю. За законом, такий карантин можливий тільки в інфекційних лікарнях", - написав Дубинський.

Заява Дубинського про евакуацію українців з Китаю. Сторінка 1. Фото: Дубинський/Фейсбук

Заява Дубинського про евакуацію українців з Китаю. Сторінка 2. Фото: Дубинський/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, Обухівська районна рада просить Президента Володимира Зеленського не допустити розміщення українців з китайського Уханя, які повернуться в середу, (провінція Хубей, Китай) на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.

Раніше Дубинський заявив, що Міністерство охорони здоров'я має намір розмістити 280 українців, які будуть евакуйовані з Уханя, на карантин у приватному санаторії "Пролісок" в Обухівському районі.