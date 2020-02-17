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17 лютого 2020, понеділок, 14:41 11
Економіка 2020-02-17T14:57:38+02:00
Українські Новини
Україна продасть 3 морських порти через збитковість

Україна продасть 3 морських порти через збитковість

Таня Войтюк
Морські порти, Фонд державного майна, ФДМУ, Приватизація
Порт Скадовськ. Фото: ports.com.ua
Порт Скадовськ. Фото: ports.com.ua

Фонд державного майна (ФДМУ) готує до продажу три українських морських торговельних порту "Усть-Дунайськ", "Скадовськ" і "Білгород-Дністровський".

Про це повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

"Рішення по 2-му прийняли ще в грудні минулого року, і ці активи фігурують в повному приватизаційному переліку. По порту "Білгород-Дністровський", то готуємо спільно з Міністерством інфраструктури документацію і найближчим часом також буде відповідне рішення", - зазначили у відомстві.

Морські порти вирішили приватизувати за того, що їх робота для держави збиткова. Так, за даними Фонду держмайна, ці морські порти не заробляють достатньо грошей навіть для того, щоб виплатити зарплати своїм працівникам.

У той же час у Фонді не уточнюють, якому приватному інвестору можуть бути цікаві настільки збиткові порти.

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Як повідомляли Українські Новини, вчені НАН України заявили, що морські порти необхідно винести з концесійного списку.

Також вже третій рік поспіль морські порти України демонструють збільшення вантажообігу.

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