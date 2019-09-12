Уже третий год подряд морские порты Украины демонстрируют увеличение грузооборота, - Лавренюк

Несмотря на агрессию со стороны Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе, морские порты Украины уже третий год подряд демонстрируют увеличение грузооборота, сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, пишет Интерфакс-Украина.

"За 2016 - 2019 годы перевалка грузов в морских портах растет. Так, в 2017 году грузооборот в портах Украины увеличился на 0,6%, в 2018 году - на 2%, а за 6 месяцев 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 этот показатель уже достигает +13%. В текущем году лучшие показатели демонстрируют морские порты Черноморск (121,1%), Николаев (119,5%), Одесса (112,3%), Рени (110,6%), Усть Дунайск (218,3%), Херсон (131,2%) и Южный (120,3%)".

По словам заместителя Министра развития морского и речного транспорта, Министерством инфраструктуры в течение 2016-2019 годов был проведен ряд реформ и мероприятий, а именно:

впервые за много лет проводятся днопоуглубительные работы в акваториях морских портов;

снижены ставки портовых сборов на 20%;

создано Морскую администрацию;

реформируется система предоставления административных услуг;

реорганизуется служба капитанов морских портов;

впервые, именно в морских портах, стартуют пилотные концессионные проекты;

начата реконструкция днепровских шлюзов и дноуглубительных работ на реках Украины;

реформируется система навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на внутренних водных путях;

успешно пройдем аудит Международной морской организации (IMO) и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA)

восстановлен контроль над долей Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" в уставном капитале СП "Лотос" во Вьетнаме;

восстановлен контроль над объектами недвижимости в г. Вена, внесенные в уставный капитал ОАО "Украинское Дунайское пароходство";

обновлено Морскую доктрину на период до 2035 года;

присоединение Украины к международным конвенциям и многое другое;

Юрий Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры стало первым Министерством, которое внедряет пилотные концессионные проекты в морских портах. Так, 14 августа 2019 Правительством было принято решение об утверждении условий и начале концессии Херсонского морского порта и Специализированного морского порта "Ольвия". 1 сентября 2019 были подписаны приказы об объявлении концессионных конкурсов: "Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает данную идею и поставил задачу перед правительством и Министерством инфраструктуры провести в 1 января 2020 пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов" Ольвия "и" Херсон". Мы все должны понять одну вещь, что государство не является эффективным менеджером. Государство должно выполнять только регуляторные и контролирующие функции. То есть все государственные стивидоры априори должны быть переданы или в концессию, или в аренду. Приватизация - это утопия".

По словам Лавренюка, такие морские порты как Мариуполь и Бердянск, которые сейчас в связи с военной агрессией РФ находятся в упадке, необходимо отдавать в аренду или концессию: "Концессионные платежи будут однозначно больше, чем сейчас порты перечисляют в госбюджет. Государство от этого только выиграет. Она получает больше прибыли от морских стивидоров, порт развивается, инвестор инвестирует в инфраструктуру порта, оборудования и т.п., грузовладельцы и перевозчики получают дополнительные мощности для обработки грузов и сокращают эксплуатационные расходы и время для обработки грузов, а АМПУ со своей стороны только обеспечивает надлежащее состояние гидротехнических сооружений, достаточные глубины и безопасность судоходства в акватории морских портов. Все, больше государство не должно вмешиваться. Это такая ситуация win-win. Все стороны остаются в выигрыше. Сейчас пилотные проекты - это порты Ольвия и Херсон, а дальше у нового Министра инфраструктуры господина Криклия уже есть проекты дальнейшего развития и движения в этом направлении".

Юрий Лавренюк также подчеркнул, что не менее важной стала реорганизация службы капитанов морских портов: "Мининфраструктуры совместно с ГП "АМПУ "и при участии Морской администрации разработало законопроект о разграничении (распределения) функций по реализации государственной политики в сфере безопасности мореплавания. Целью этого законопроекта является разграничение функций, направленных на реализацию государственной политики в сфере безопасности мореплавания между должностными лицами Морской администрации, уполномоченными действовать от имени государства, и капитанами морских портов, на которых возлагаются функции обеспечения безопасности мореплавания в акватории морских портов Украины. Реализация положений Закона позволит обеспечить надлежащее выполнение Морской администрацией функций по осуществлению государственного надзора (контроля) за безопасностью в морских портах и ​​способствовать внедрению понятной и прозрачной системы управления безопасностью судоходства в морских портах Украина и соответствовать международным требованиям и правилам ".

Кроме того, по словам заместителя министра, Морская администрация сделала еще один действенный шаг в направлении реформирования морской отрасли - открытие центров обслуживания моряков ГП "Морречсервис". 30 мая 2019 в Одессе был открыт первый центр ГП "Морречсервис". Его целью является обеспечение удобства и доступности получения государственных услуг в сфере морского и речного транспорта на одной локации, от прохождения государственной квалификационной комиссии в продлении действия документов, получение удостоверения личности моряка, свидетельства на управление малого и маломерного судна, и тому подобное. На данный момент, кроме Одессы, в Украине действует еще один такой центр в Измаиле, а 12 сентября 2019 в Херсоне открывается третий. На 2019-2020 гг. запланировано открытие также центров в Мариуполе и Киеве.

По словам заместителя Юрия Лавренюка важным достижением является также успешная сдача Украиной двух "международных экзаменов" -Аудит Международной морской организации (IMO) и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA): "Команда аудиторов ИМО признала хороший уровень нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности мореплавания и защиты морской среды. Украина показала себя как страну-члена ИМО, в которой принимаются все необходимые меры для достижения главной цели - стать передовой морской державой. У нас для этого есть все шансы".

Большим достижением Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк назвал возобновление контроля над долей Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" (ГСК "ЧМП") в уставном капитале СП "Лотос" во Вьетнаме.

"По результатам 3-х летней работы в 2018 году наконец был восстановлен контроль над долей Черноморского морского пароходства в уставном капитале СП "Лотос", который был потерян в 2011 году. В частности, получены дивиденды от деятельности СП "Лотос" за период 2011-2016 лет в размере 250 000 долларов, принято участие в 34-м и 35-м заседаниях Совета СП "Лотос" и переговорах с руководством СП "Лотос", принято решение о распределении прибыли предприятия "Лотос" за 2017 и аудита деятельности предприятия с 2016 года по настоящее время. Также назначен представитель ГСК "ЧМП" первым заместителем генерального директора СП "Лотос" и включены два представителя ГСК "ЧМП" в состав Совета СП "Лотос", - отмечает замминистра.

Кроме того, Черноморским морским пароходством удалось успешно вернуть в государственную собственность 17 объектов недвижимости в Одесской области, среди которых: передающий радиоцентр, складские помещения, пансионат ветеранов флота, школа парусного спорта, нежилые и административные помещения. Также успешно возвращено судно "Лесозаводск", которое сейчас сдается в аренду учебно-тренировочным центрам.

Юрий Лавренюк также отметил успешном возобновлении контроля над объектами недвижимости в г.. Вена (Австрия), которые внесены в уставный капитал частного акционерного общества "Украинское Дунайское пароходство".

"ЧАО" УДП "успешно отстояло свою собственность в Австрии в споре с Российской Федерацией. Русские неотступно пытались через суды присвоить себе 3000 квадратных метров земельного участка с двумя зданиями в элитном районе Вены, рядом с Посольством Украины в Австрии. ЧАО" УДП " за много лет судебных баталий проиграло все инстанции. Но в феврале 2018 при поддержке Мининфраструктуры, ЧАО "УДП" подало апелляцию в Верховный суд Австрии. 22 января 2019 решением Верховного суда Австрии отменено решение первой и второй инстанций по иску Российской Федерации. Это большая победа для Украины и морской отрасли в целом ", - отметил Юрий Лавренюк.

Кроме того, при поддержке Министерства инфраструктуры, Украинское Дунайское пароходство успешно выиграло суд по принудительной ликвидации главного агентства в Венгрии, тем самым сохранив в собственности недвижимость в Будапеште, на которую претендовала РФ, и обеспечила работоспособность флота УДП на Венгерской участке Дуная.

Юрий Лавренюк также обратил особое внимание на увеличение объемов грузоперевозок по рекам Украины. По его словам, еще в 2013 году объемы грузовых перевозок на реке Днепр составляли 3500000 тонн, а в 2018 году этот показатель увеличился до 10 млн. тонн. За январь-июль 2019 объемы грузовых перевозки по Днепру выросли на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018: "По нашим прогнозам, объемы перевозок по реке будут увеличиваться и в Министерства инфраструктуры уже есть амбициозные цели увеличить этот показатель за 3 года до 30 млн тонн в год. Необходимо переносить грузы с автодорог на речной транспорт ".

По словам заместителя Министра в Украине также впервые за много лет началось дноуглубление Днепра и ремонт шлюзов Днепровского каскада. В этом году финансирование ГП "Укрводшлях" составляет рекордные 163 300 000 грн. Эта сумма в 4 раза больше суммы, выделялась в последние 10 лет. "Наша цель - сделать такое финансирование не точечным, а системным. Поэтому, мы ожидаем, что в ближайшее время Верховной Радой будет рассмотрен законопроект" О внутреннем водном транспорте ", которым мы установим четкие правила игры на реке и определим четкие источники финансирования для развития реки. потенциал реки Днепр огромен: мы можем объединить TNT-T маршруты, мы можем восстановить Шелковый путь и морскую трассу Е-40, которая соединяет Балтийское и Черное море и многое другое. Министерство инфраструктуры готово к активному сотрудничеству с депутатским корпусом для скорейшего принятия этого законопроекту и многих других ", - подчеркнул Лавренюк.