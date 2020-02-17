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17 лютого 2020, понеділок, 12:51 6
Економіка 2020-02-17T13:30:02+02:00
Українські Новини
"АвтоКрАЗ" заперечує звинувачення у невиконанні оборонних держзамовлень

"АвтоКрАЗ" заперечує звинувачення у невиконанні оборонних держзамовлень

Елена Литвин
КрАЗ, АвтоКрАЗ, Костянтин Жеваго, держзамовлення, Міноборони
КрАЗ-6322 (ілюстрація). Фото: ukraineindustrial.info
КрАЗ-6322 (ілюстрація). Фото: ukraineindustrial.info

Виробник великовантажних автомобілів холдингова компанія "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська область) спростовує інформацію про невиконання підприємством державних оборонних замовлень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, голова наглядової ради "АвтоКрАЗу" Зоя Шишкіна зазначила, що підприємство зазнало необґрунтованих звинувачень у несвоєчасному виконанні державних оборонних замовлень (ДОЗ) в 2018-2019 роках.

Зокрема, твердження, що підприємство нібито несвоєчасно виконало п'ять замовлень, не відповідає дійсності, а також завдає шкоди діловій репутації "АвтоКрАЗу".

"На початку збройного конфлікту на сході країни виникла проблема із забезпеченням військових формувань відповідною технікою. Водночас "КрАЗ" - єдиний в Україні виробник військових автомобілів, задовольняючи потреби військових, для різних силових відомств постачав близько 1 000 автомобілів на рік. На підприємство надходило безліч відгуків про надійність і потужності КрАЗів, про те, як вони рятували життя воїнів, допомагали вистояти, ефективно виконувати бойові завдання. Починаючи з 2018 року, на "КрАЗі" з'являються проблеми оплати силовими відомствами поставлених автомобілів. У 2018 році Міноборони з трьох контрактів профінансувало лише один. Навіть враховуючи той факт, що фактична вартість автомобілів була зменшена на 18% від договірної, підприємство отримало від Міністерства оборони лише 50% коштів", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, повністю контракти так і не було профінансовано, "АвтоКрАЗ" за власні кошти виконав замовлення і поставив автомобілі за державним оборонним замовленням, чекаючи гроші досі.

"У 2019 "КрАЗ" отримав у межах державного оборонного замовлення два мізерних замовлення на 35 автомобілів. Чинним договором передбачено попереднє фінансування виробництва автомобілів в розмірі 80%. Але підприємство не отримало нічого. Одне з замовлень "КрАЗ" взагалі виконав за власні кошти. Протягом 2018-2019 років військове відомство обіцяло сплатити рахунки, виправити ситуацію з відсутністю фінансування. Але цього не сталося", - йдеться в повідомленні.

ВОдночас в повідомленні наголошується, що в 2019 році підприємство "Богдан-Моторс" отримало замовлення на поставку 550 одиниць військових автомобілів "МАЗ-Богдан" на суму понад 1,5 млрд гривень, з яких авансом в "Богдан-Моторс" надійшло близько 500 млн гривень.

"Для нас незрозуміла позиція Міністерства оборони, яке має покращувати обороноздатність країни і підтримувати українського виробника, українських постачальників, десятки тисяч робочих місць і відрахування від них до бюджетів усіх рівнів. Замість цього в межах державного оборонного замовлення Міністерство оборони не замовляє автомобілі на підприємстві, яке понад 50 років спеціалізується на виготовленні військових автомобілів, а вважає за краще білоруського виробника цивільних, а не військових автомобілів, що ще й на 80% складаються зі складових з Росії, яка є країною-агресором для нашої держави", - додала Шишкіна.

Згідно з повідомленням, перші поставки автомобілів "МАЗ-Богдан" для потреб військових почалися в 2016 році, при цьому авансові виплати "Богдан-Моторс" отримував від Міністерства оборони в повному обсязі і вчасно.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше з'явилася інформація про те, що завод "Кузня на Рибальському" і "АвтоКрАЗ" другий рік поспіль не змогли вчасно виконати державне оборонне замовлення.

В 2018 Росія ввела санкції проти Пінчука, Жеваго, Григоришина і ще десятка бізнесменів.

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