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  • Заводы Тигипко и Жеваго второй год подряд не выполнили гособоронзаказ
12 февраля 2020, среда, 10:46 66
Политика 2020-02-12T10:46:22+02:00
Українські Новини
Заводы Тигипко и Жеваго второй год подряд не выполнили гособоронзаказ

Заводы Тигипко и Жеваго второй год подряд не выполнили гособоронзаказ

Надежда Комендантова
Завод
ПАО
ПАО "Завод Кузня на Рыбальском" (ранее ВАТ "Ленинская кузня"). Фото: zn.ua

Завод "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" второй год подряд не смогли вовремя выполнить государственный оборонный заказ.

Об этом сообщает проект "Марлин" на своей странице в Facebook.

"Завод по ремонту и производству мореходных судов "Кузня на Рыбацком", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, а сейчас Сергею Тигипко, в 2018-2019 годах не выполнил государственный оборонный заказ по трем контрактам. С "АвтоКрАЗ", которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные — с нарушением сроков поставки продукции", — сказано в сообщении.

Как сообщает Экономическая правда, с "АвтоКрАЗ", которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные - с нарушением сроков поставки продукции.

В частности, в Минобороны сообщают, что просроченная дебиторская задолженность за поставленный ЧАО "АвтоКрАЗ" аванс погашалась Министерством в течение ноября 2018 - апреля 2019 года.

Завод "Кузня на Рыбацком" входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко. Является производителем катеров и подрядчиком по ремонтам кораблей для военно-морских сил Украины.

ЧАО "АвтоКрАЗ" поставляет армии грузовые автомобили.

Издание пишет, что "Кузня", "АвтоКрАЗ" и госзаводы в 2018 году не смогли обеспечить армию необходимой техникой.

Как сообщали Українські Новини, что пока не планируют возвращать бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины.

 

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