Заводы Тигипко и Жеваго второй год подряд не выполнили гособоронзаказ

Завод "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" второй год подряд не смогли вовремя выполнить государственный оборонный заказ.

Об этом сообщает проект "Марлин" на своей странице в Facebook.

"Завод по ремонту и производству мореходных судов "Кузня на Рыбацком", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, а сейчас Сергею Тигипко, в 2018-2019 годах не выполнил государственный оборонный заказ по трем контрактам. С "АвтоКрАЗ", которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные — с нарушением сроков поставки продукции", — сказано в сообщении.

Как сообщает Экономическая правда, с "АвтоКрАЗ", которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные - с нарушением сроков поставки продукции.

В частности, в Минобороны сообщают, что просроченная дебиторская задолженность за поставленный ЧАО "АвтоКрАЗ" аванс погашалась Министерством в течение ноября 2018 - апреля 2019 года.

Завод "Кузня на Рыбацком" входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко. Является производителем катеров и подрядчиком по ремонтам кораблей для военно-морских сил Украины.

ЧАО "АвтоКрАЗ" поставляет армии грузовые автомобили.

Издание пишет, что "Кузня", "АвтоКрАЗ" и госзаводы в 2018 году не смогли обеспечить армию необходимой техникой.

Как сообщали Українські Новини, что пока не планируют возвращать бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины.