Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають другий тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 7 по 14 лютого підвищився на 3,2%, або на 11,67 пункту до 392,94 пункту, підвищення спостерігається другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 380,77 пунктів, в кінці - 392,94 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+13,25%), найбільше падіння - акції компанії "Агротон" (-13,72%).

Компания Ціна останньої угоди, злоті, 7 лютого Ціна останньої угоди, злоті, 14 лютого Зміна вартості, % "Кернел" 47,5 49 +3,16 "Астарта" 15,85 17,95 +13,25 Coal Energy 0,13 ---- ---- "Мілкіленд" ---- 0,48 ---- "Агротон" 4,3 3,71 -13,72 KSG Agro 1,19 1,17 -1,68 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 88 86 -2,27 IMC 12,55 12,95 +3,19 KDM Shipping ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 31 січня по 7 лютого підвищився на 1,5%, або на 5,69 пункту до 380,77 пункту після тижневого зниження.

Раніше національний індекс цін WIG-Ukraine з 17 по 31 січня знизився на 3,2%, або на 12,5 пункту, до 375,08 пункту.