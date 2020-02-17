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17 лютого 2020, понеділок, 12:05 6
Економіка 2020-02-17T13:30:03+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають другий тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають другий тиждень поспіль

Анна Рудык
акції компаній, Астарта, Варшавська фондова біржа, WIG-Ukraine
Біржа. Фото: pixabaу
Біржа. Фото: pixabaу

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 7 по 14 лютого підвищився на 3,2%, або на 11,67 пункту до 392,94 пункту, підвищення спостерігається другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 380,77 пунктів, в кінці - 392,94 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+13,25%), найбільше падіння - акції компанії "Агротон" (-13,72%).

Компания Ціна останньої угоди, злоті, 7 лютого Ціна останньої угоди, злоті, 14 лютого Зміна вартості, %
"Кернел" 47,5 49 +3,16
"Астарта" 15,85 17,95 +13,25
Coal Energy 0,13 ---- ----
"Мілкіленд" ---- 0,48 ----
"Агротон" 4,3 3,71 -13,72
KSG Agro 1,19 1,17 -1,68
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 88 86 -2,27
IMC 12,55 12,95 +3,19
KDM Shipping ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 31 січня по 7 лютого підвищився на 1,5%, або на 5,69 пункту до 380,77 пункту після тижневого зниження.

Раніше національний індекс цін WIG-Ukraine з 17 по 31 січня знизився на 3,2%, або на 12,5 пункту, до 375,08 пункту.

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