У центрі Києва силовики перевіряють речі і документи: заплановано масові акції

Правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі Києва. Про це розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Києві.

За його словами, вже надійшло кілька повідомлень про проведення масових акцій, тому в центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців. Це як поліцейські, так і військовослужбовці Національної гвардії.

"Наряди будуть патрулювати для забезпечення порядку. Залучені також кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці будуть проводити превентивні заходи, зокрема, перевірку речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб всі заплановані заходи пройшли спокійно", - сказав Крищенко.

Начальник поліції закликав не брати на акції заборонені законодавством предмети.