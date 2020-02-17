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17 лютого 2020, понеділок, 10:39 49
Верховна Рада і партії 2020-02-17T13:45:05+02:00
Українські Новини
Пріоритетами парламенту мають бути мир та зменшення тарифів, а не закон про землю, - Льовочкін

Пріоритетами парламенту мають бути мир та зменшення тарифів, а не закон про землю, - Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Закон про землю, Верховна Рада України
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Найактуальнішими для країни є теми миру, економічного розвитку та зменшення тарифів, а не питання термінового продажу землі. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін у парламенті, інформує персональній портал політика.

За його словами, запропонований владою земельний законопроект не відповідає інтересам тих, хто власне працює на землі. Зменшується підтримка законопроекту і серед парламентарів.

"Монобільшість, а особливо - депутати-мажоритарники, - зараз відчувають тиск з боку виборців. Адже людей абсолютно не влаштовує реформа з непрогнозованими наслідками для сільської місцевості", - зазначив народний депутат.

"У абсолютної більшості тих, хто працює на землі, немає можливості викупити землю. Українська економіка, вітчизняні підприємці знаходяться зараз у дискримінованому стані в порівнянні з потенційними іноземними інвесторами, які можуть зайти під прикриттям українських компаній або банків", - сказав він.

Тому Опозиційна платформа - За життя категорично проти прийняття даного закону про землю.

"Ми вважаємо, що розгляд цього законопроекту взагалі не відповідає інтересам українського суспільства, і час Верховної Ради потрібно присвятити іншим питанням, зокрема зменшення тарифів та покращення економічної ситуації в Україні. І - що найголовніше - розгляду законопроектів, необхідних для встановлення миру на Донбасі. Обіцянок від влади лунає багато, але наразі прогресу в цьому питанні немає", - заявив політик.

Сергій Льовочкін повідомив, що Опозиційна платформа - За життя знову звернеться до керівництва держави з ініціативою якнайшвидше внести в залу Верховної Ради законопроекти, необхідні для встановлення миру в Україні.

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