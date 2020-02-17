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17 лютого 2020, понеділок, 09:16 149
Політика 2020-02-17T22:15:09+02:00
Українські Новини
Колишній радник Порошенка Бірюков назвав українських військових виродками, - ЗМІ

Колишній радник Порошенка Бірюков назвав українських військових виродками, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Юрій Бірюков, Петро Порошенко, ЗСУ, військові
Юрій Бірюков. Фото: Юрій Бірюков/Facebook
Юрій Бірюков. Фото: Юрій Бірюков/Facebook

Колишній радник Міністра оборони України Петра Порошенка, волонтер Юрій Бірюков назвав бійців Збройних сил України, які голосували на виборах за Володимира Зеленського, виродками.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє 24 канал.

Такою була реакція Бірюкова на пропозицію Зеленського залучити до патрулювання лінії розмежування на Донбасі представників окупаційних адміністрацій.

"Зеленський на повному серйозі запропонував розглянути ідею спільного патрулювання силами ЗСУ, ОБСЄ та сепарами... тобто, ні про яке роззброєння вже й мова не йде. Тобто, ні про яке єдиній державі Україна він вже не згадує. Тому хочеться побажати кожному виродкові зі складу ЗСУ, який торік навесні проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами", - заявив Бірюков.

Скріншот повідомлення Юрія Бірюкова, в якому він назвав українських військових виродками.Скріншот повідомлення Юрія Бірюкова, в якому він назвав українських військових виродками.

Станом на 23:35 16 лютого повідомлення про військових-уродів Юрій Бірюков видалив. Хоча кількома хвилинами раніше його повідомлення було доступним.

Нагадаємо, раніше громадянин Німеччини Зігфрід (позивний Океан), який до війни на Донбасі, служив у німецькій армії, а з початком російської агресії приїхав в Україну "воювати проти загального ворога", звільнився з лав ЗСУ і назвав армію відрижкою совкового рабства.

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