Гражданин Германии Зигфрид (позывной Океан), который до войны на Донбассе служил в немецкой армии, а с началом российской агрессии приехал в Украину "воевать против общего врага", уволился из рядов ВСУ, сообщает Цензор. нет. Издание приводит мнение немца о происходящем в Украине, в частности, в рядах вооруженных сил.



"Настал момент, когда личная свобода стала важнее общих действий с оставшимся чужим для меня народом, когда желание сделать что-то и для себя заставляет действовать, а не сидеть на месте.

Одним из символов свободы в наше время является билет на любой вид транспорта, позволяющий улететь, уехать, уплыть, сменить обстановку, получить удовольствие от отпуска, найти новый профессиональный вызов, да и просто - почувствовать себя человеком, не связанного оковами обязательств и самостоятельно решающего, где он хочет быть. Билет на самолёт, это ещё и противодействие страху высоты, неверию в могущество технического прогресса и тоскливому пониманию радикальных перемен. Всем видам транспорта предпочитаю именно самолёт.

Я гражданин одной европейской страны, получивший военное образование в одной из лучших армий мира. Пять лет назад я приехал в Украину, потому что чувствовал глубокую симпатию к украинскому народу, внезапно вынужденному сражаться за свою свободу, достоинство и право на самоопределение. Я считал своим долгом вмешаться и не стоять в стороне. Меня не надо было наставлять или контролировать, я сам был мотивирован до кончиков волос. При этом никакие сказки про "гражданский конфликт" мне можно было не рассказывать. Специфика действий российских спецслужб давно и тщательно изучена и то, что здесь происходило, было самым неприкрытым вторжением российской армии, с потенциалом на дальнейшую взрывную эскалацию. Это абсолютно в духе наследников КГБ, во время своего существования массово сеявших террор и смерть по всей планете, но избежавших клейма преступной организации. На тот момент они предпринимали попытку возвращения Украины вооружённым путём под свой контроль, это казалось лёгким путём, ведь армия здесь практически прекратила своё существование. Но появились непредсказуемости в виде добробатов, самоотверженно принявших главный удар на себя и отразивших его.

И вот в это попал я, по своей воле, не за деньги, славу или блестящие цацки. Пришлось преодолевать такую массу трудностей, которые среднестатистический украинец даже не заметил бы - выбивание права на поступление на воинскую службу по контракту, получения УБД как признания своих заслуг, какие-то льготы я даже не упоминаю, всё равно ничего не получу, да и не нужно оно мне. Особых геройств за мной не замечено, в каких-то жутких битвах не участвовал, если приходилось воевать, то делал это умело и самоотверженно, служил ответственно.

Но мир вокруг менялся. Менялись политические реалии. Пришлось наживую ознакомиться со многими данностями и особенностями украинского общества. Я рад, что смог найти хороших друзей, людей просветлённых, талантливых, умных и креативных. Они - основа успешной и процветающей страны. Но есть одно но, и это "но" ужасно. Цивилизационный проект украинского государства оказался проваленным. Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку. Та идея национального государства, которую яростно защищают активные слои общества, изначально являлась химерой, повторением устаревших шаблонов и схем и не нашло позитивного отклика в мире, а привело лишь к разобщению и глубокому расколу общества, чему коррумпированный и дегенеративный политикум радостно рукоплескал. Не нашлось ни одного крупного политика, понимающего драгоценную субьектность государственности и способного остановить этот откат в прошлое.

На фоне этого, армия и её развитие не нашли того внимания, которое заслуживали. Да и зачем её развивать, если очень удобно оставаться при декларативном назывании России агрессором, не желая проводить окончательное, максимально логическое заключение - с врагом надо бороться.

ЗСУ сегодняшнего дня, это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе.

В любой битве одержит верх солдат инициативный, умный, умеющий применить свои способности самым эффективным способом. И этот образ бойца никак не воспитывается, не поддерживается и не пользуется уважением в армии, превратившейся в многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания. Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов. Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперёд и побеждать. ЗСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. И теперь вы навязываетесь присоединиться к ряду армий, которая каждая по-своему достигла высокого и высочайшего уровня боеспособности, подготовки и обеспечения. Даже ваши славянские соседи. Надо было только не воровать, а трудиться.

Уже никак не получается чувствовать себя частью этого лубочно-кукольного театра, слишком велика разница в менталитете, запросах и целях. Это - не моя армия, не то, чем я лично мог бы гордиться и что я мог бы рекомендовать.

Очень много в последнее время было красных линий и обратных точек отсчёта. Я ждал, немного надеялся на изменения к лучшему, постепенно теряя терпение.

И вот, настал момент, когда личная свобода стала важнее общих действий с оставшимся чужим для меня народом, когда желание сделать что-то и для себя заставляет действовать, а не сидеть на месте. Через несколько дней самолёт взнесёт меня в воздух и всё, перелистывается страница в этой занимательной книге и начинаются новые приключения".