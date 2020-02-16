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16 лютого 2020, неділя, 10:13 5
Америка 2020-02-16T10:30:01+02:00
Українські Новини
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною

У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною

Ольга Фандорина
Україна, Канада, ЗСТ, ЗСТ з Канадою
Україна-Канада. Фото: mil.gov.ua
Україна-Канада. Фото: mil.gov.ua

Уряд Канади ініціювало громадське обговорення варіантів удосконалення угоди про зону вільної торгівлі з Україною (ЗВТ). Про це в Оттаві оголосила міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, повідомляє в неділю, 16 лютого, Укрінформ.

"Канада рішуче налаштована забезпечити своїм громадянам і підприємствам доступ до можливостей і споживачам на світовому ринку. Більш пов'язаний світ надає всім відчутні переваги, створюючи більше гідних робочих місць для середнього класу і зміцнюючи нашу економіку. Шляхом громадських обговорень я закликаю всіх канадців висловити свої думки щодо майбутнього оновлення наріжного угоди про вільну торгівлю з Україною", - сказала Енджі.

Очікується, що консультації щодо модернізації угоди "дадуть підприємцям, промисловості і всім громадянам можливість допомогти Канаді визначити її інтереси в переговорах з Україною", додали в міністерстві міжнародної торгівлі.

"Консультації нададуть інформацію щодо того, як уряд повинен диверсифікувати і розширити преференційний доступ Канади до України, впевнившись, що це створить можливості, вигідні всім", - зазначили в офісі міністра міжнародної торгівлі.

Громадські слухання, участь у яких можуть взяти всі бажаючі, які триватимуть до 16 березня.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні 2019 року Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо заявив, що Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

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