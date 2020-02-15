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15 лютого 2020, субота, 12:45 27
Економіка 2020-02-15T15:30:02+02:00
Українські Новини
Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в 2019

Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в 2019

Анна Рудык
Експорт, Євросоюз, експорт товарів, Експорт в ЄС
Експорт. Фото: for-ua.com
Експорт. Фото: for-ua.com

Україна експортувала товарів та послуг до Європейського Союзу на 25 млрд доларів в 2019 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

"В 2019 році експорт українських товарів до країн ЄС зріс на 3%, а послуг - на 7,7%. Всього за експорт товарів та послуг у країни ЄС Україна отримала понад 25 млрд доларів: 20,75 млрд доларів - за товари і 4,28 млрд доларів - за послуги", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в 2019 році Україна отримала найбільшу частку коштів за експорт товарів від країн ЄС (41,5%).

Крім цього, в повідомленні наголошується, що в цілому Україна експортувала в інші країни світу товарів і послуг на 63,7 млрд доларів, що на 11% більше ніж у 2018 році.

Також, зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 235 країн світу, а найбільше українських товарів купив Китай.

Експорт у Китай в грошовому вираженні зріс на 63% в порівнянні з 2018 роком, а обсяги експорту товарів у Росію за цей період знизилися на 11%.

Самими продаваними позиціями українського експорту товарів у 2019 році були: продукти рослинного походження - 12,9 млрд доларів, недорогоцінні метали та вироби з них - 10,3 млрд доларів, мінеральні продукти - 4,9 млрд доларів.

Також наголошується, що в порівнянні з 2018 року Україна більше продавала в інші країни добрив, оптичних приладів та апаратів (+22%), наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів (+32%), перлів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (+ 44%).

Як повідомляли Українські Новини, Україна обігнала Китай з експорту сільгосппродукції в Євросоюз.

Також в 2019 році Україна експортувала ялинкові прикраси 27 країн світу. Популярними напрямками експорту є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь та Швейцарія.

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