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12 января 2020, воскресенье, 13:51 474
Экономика 2020-01-12T15:00:01+02:00
Українські Новини
Украина обогнала Китай по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз

Украина обогнала Китай по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз

Ярина Вацяк
Сельхозпродукция, Экспорт продовольствия, Экспорт в ЕС
Картошка Фото: pixabay
Картошка Фото: pixabay

Украина по итогам 2019 года вошла в тройку стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового отчета Еврокомиссии, пишет Lb.ua.

Отмечается, что с ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельхозпродукцию в Европу на сумму в 7,3 млрд евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 млрд евро, и Бразилия - 11,7 млрд евро.

Тем временем, Украина опередила по поставкам Китай и Аргентину, которые заняли 4 и 5 место в рейтинге. 

Как сообщали Українькі Новини,  в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт улиток в страны-члены Европейского Союза увеличился в 2,7 раза до 248 тонн.

Кроме того, в 2019 году Украина экспортировала елочные украшения в 27 стран мира. Популярными направлениями экспорта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.

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