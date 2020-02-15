На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, поранений український військовий

Вчора, 14 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник вів вогонь по позиціях ООС з забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів, вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 14 лютого, в результаті ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також з початку російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і іншу стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 10 лютого на Донбасі бойовики застосували проти українських військових гранатомети і стрілецьку зброю.

Також 9 лютого на Донбасі бойовики застосували артилерію: у лавах ЗСУ – втрати.