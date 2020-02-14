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14 лютого 2020, пʼятниця, 23:21 7
Спорт 2020-02-14T23:22:40+02:00
Українські Новини
УЄФА відсторонила "Манчестер Сіті" від Ліги чемпіонів на 2 роки

УЄФА відсторонила "Манчестер Сіті" від Ліги чемпіонів на 2 роки

Валерия Драгомирова
УЄФА, Олександр Зінченко, Відсторонення, Манчестер Сіті
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

УЄФА відсторонила англійський футбольний "Манчестер Сіті", за який грає українець Олександр Зінченко, від участі в Лізі чемпіонів на два наступних сезони за порушення правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляє УП з посиланням на Guardian.

Також на клуб наклали штраф у розмірі 30 мільйонів євро.

Причина таких санкцій полягає в тому, що Слідча палата УЄФА звинуватила клуб у фінансових махінаціях.

Зокрема вважається, що керівництво ФК з 2012 року переписувала витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

За даними розслідування, в 2014 році "Манчестер Сіті" порушив правила фінансового фейр-плей на 188 млн євро.

Клуб у відповідь на звинувачення заявив, що оскаржить рішення Судової палати в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.


Як повідомляли Українські Новини, у румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини футбольного чемпіонату Європи 2020 року.

За підсумками жеребкування стали відомі склади шести груп, а ще чотири учасника додадуться до них у березні після плей-офф Ліги націй.

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