Молдаванин намагався доплисти до Молдови на дитячому надувному басейні

У чоловіка були проблеми з документами/ Фото: dpsu.gov.ua

У чоловіка були проблеми з документами/ Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники України затримали громадянина Молдови, який намагався переплисти Дністер на дитячому надувному басейні. Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 14 лютого.

У чоловіка були проблеми з документами, тому він спробував незаконним способом повернутися із заробітків.

"Опівночі 14 лютого прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чоловіка, який планував через Дністер дістатися до Молдови в гумовому дитячому басейні. Патруль виявив на березі надувний дитячий басейн і насос. Згодом службовий собака допоміг знайти і затримати власника басейну, який сховався в кущах. Затриманий виявився 32-річним молдаванином. Чоловік з-за проблем з документами вирішив повертатися з заробітків в сім'ю незаконним способом", - сказано в повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що подорож могло б закінчитися трагічно, оскільки погодні умови були несприятливими, протягом стрімким, а глибина Дністра на відповідній ділянці - 10 метрів.

"За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Після з'ясування всіх обставин молдаванин повернеться додому живим і неушкодженим, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе, так як прикордонники прийняли рішення про заборону в'їзду", - підсумували в ДПСУ.

Раніше прикордонники за запахом знайшли підземний спиртопровід з Молдови.