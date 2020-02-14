підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
14 лютого 2020, пʼятниця, 21:48 3
Силові структури 2020-02-14T21:51:09+02:00
Українські Новини
Молдаванин намагався доплисти до Молдови на дитячому надувному басейні

Молдаванин намагався доплисти до Молдови на дитячому надувному басейні

Ольга Фандорина
Прикордонники, Держприкордонслужба, Молдова
У чоловіка були проблеми з документами/ Фото: dpsu.gov.ua
У чоловіка були проблеми з документами/ Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники України затримали громадянина Молдови, який намагався переплисти Дністер на дитячому надувному басейні. Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 14 лютого.

У чоловіка були проблеми з документами, тому він спробував незаконним способом повернутися із заробітків.

"Опівночі 14 лютого прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чоловіка, який планував через Дністер дістатися до Молдови в гумовому дитячому басейні. Патруль виявив на березі надувний дитячий басейн і насос. Згодом службовий собака допоміг знайти і затримати власника басейну, який сховався в кущах. Затриманий виявився 32-річним молдаванином. Чоловік з-за проблем з документами вирішив повертатися з заробітків в сім'ю незаконним способом", - сказано в повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що подорож могло б закінчитися трагічно, оскільки погодні умови були несприятливими, протягом стрімким, а глибина Дністра на відповідній ділянці - 10 метрів.

"За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Після з'ясування всіх обставин молдаванин повернеться додому живим і неушкодженим, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе, так як прикордонники прийняли рішення про заборону в'їзду", - підсумували в ДПСУ.

Раніше прикордонники за запахом знайшли підземний спиртопровід з Молдови.

Раніше в Одеській області теж знайшли кілометрову трубу, по якій перекачували спирт.

Більше новин про: Прикордонники Держприкордонслужба Молдова

Офіс Президента хоче подати в суд на "Схеми" за сюжет про візит Зеленського до Оману
Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені
Новини
Молдаванин намагався доплисти до Молдови на дитячому надувному басейні 21:48
У США назвали неприйнятним план "завершення війни в Україні" 20:54
Екс-директору департаменту "Нафтогазу" повідомили про підозру у зловживанні владою 20:46
У США вважають Україну невинною у справі імпічменту Трампа та хочуть продовжити підтримку країни 20:29
Путін запитав у Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості" 20:04
більше новин
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Українці з Китаю в середу повернуться додому, – міністр охорони здоров’я Скалецька 09:31
Проти нових правил реєстрації ГБО виступають СТО з неякісним обладнанням, - журналіст 10:00
Найбільший портовий оператор в світі DP World заходить в Україну 09:59
більше новин
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Візит Зеленського в Оман. Скріншот програми
Брехня від початку до кінця: Єрмак відреагував на розслідування "Схем" 08:48
Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого 10:45 Документ
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні 07:00
більше новин
МОЗ засекретило інформацію про місця розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok