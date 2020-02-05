Пограничники по запаху нашли подземный спиртопровод из Молдовы

В Одесской области обнаружили на границе с Молдовой трубопровод, по которому в Украину поставлялся контрафактный спирт. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Как сообщается, около 500 метров трубы диаметром 20 мм были зарыты под землей на участке Раздельная и вели в направлении населенного пункта Никольское на территории оккупированного РФ Приднестровского района Молдовы.

По словам пограничников Белгород-Днестровского отряда, на то, что по трубе в Украину доставлялся контрабандный спирт, свидетельствовал характерный запах.

Сейчас спиртопровод демонтирован, а о его обнаружении уведомлены компетентные правоохранительные органы.