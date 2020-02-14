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14 лютого 2020, пʼятниця, 20:46 4
Силові структури 2020-02-14T21:24:31+02:00
Українські Новини
Екс-директору департаменту "Нафтогазу" повідомили про підозру у зловживанні владою

Екс-директору департаменту "Нафтогазу" повідомили про підозру у зловживанні владою

Ольга Фандорина
ДБР ДБР Фото: ДБР
ДБР ДБР Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому директору одного з департаментів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" про підозру у зловживанні владою, що спричинило нанесення збитків державі в розмірі 284 млн гривень збитків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Слідчі теруправління ДБР у Києві повідомили екс-директору департаменту "Нафтогазу" про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Слідство встановило, що в 2013 році керівництво "Нафтогазу" уклало з одним із підприємств договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 млн гривень.

Знаючи, що підприємство не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав і передав на підпис керівництву перелік робіт, а потім погодив акти їх виконання.

Ці дії стали підставою для часткової оплати послуг за договором, що завдало державі 284 млн гривень збитків.

На даний момент вирішується питання про звернення в суд для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова.
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