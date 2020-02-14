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14 лютого 2020, пʼятниця, 16:49 11
Економіка 2020-02-14T17:01:35+02:00
Українські Новини
В кінці року ВВП збільшився на 1,5%

В кінці року ВВП збільшився на 1,5%

Ольга Фандорина
Валовий внутрішній продукт, зростання ВВП, ВВП
ВВП, інфляція, економіка, фінанси, сальдо. Фото: pixabay.com
ВВП, інфляція, економіка, фінанси, сальдо. Фото: pixabay.com

У жовтні-грудні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, збільшився на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У порівнянні з 3-м кварталом 2019 року ВВП збільшився на 0,1% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні-вересні 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

У квітні-червні 2019 року ВВП збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року до 927,773 млрд гривень (у фактичних цінах).

В 2018 році реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 3,3% порівняно з 2017 роком (у постійних цінах 2010 року) до 3 558,706 млрд гривень (у фактичних цінах) (без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).

Державний бюджет на 2020 рік був розроблений виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ оцінює зростання ВВП за підсумками 2019 року у 3,3%.

Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

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