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14 лютого 2020, пʼятниця, 12:31 6
Судова влада 2020-02-14T12:39:39+02:00
Українські Новини
"Суд поставив крапку у справі": експерт про незаконне відсторонення члена Наглядової ради "Укргідроенерго"

"Суд поставив крапку у справі": експерт про незаконне відсторонення члена Наглядової ради "Укргідроенерго"

Жора Шокин
Укргідроенерго, Валентин Гвоздій, Міненерго, Омельченко, наглядова рада
Валентин Гвоздій
Валентин Гвоздій

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що суд вирішив питання щодо наказу Міненерго про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради «Укргідроенерго» Валентина Гвоздія.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

Мова йде про рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував незаконний наказ Міністерства енергетики про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» Валентина Гвоздія.

Омельченко переконаний, що керівництво держави повинно дотримуватися закону і виконувати всі судові рішення, в тому числі і рішення суду, який постановив, що дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради «Укргідроенерго» Гвоздія було очевидно протиправним.

"Керівництво держави мусить дотримуватися законів і має виконувати судові рішення і робити для себе висновки, щоб не потрапляти в подальшому в таку халепу", - сказав він.

Омельченко зазначив, що "у правовій державі рішення суду не підлягає обговоренню і має виконуватися".

Як повідомляли Українські Новини, суд призупинив наказ Міненерго про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради Укргідроенерго Гвоздія.

 

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