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14 лютого 2020, пʼятниця, 10:04 4
Фінанси 2020-02-14T10:08:08+02:00
Українські Новини
У січні грошова база скоротилася на 1,6% до 469,8 млрд гривень

У січні грошова база скоротилася на 1,6% до 469,8 млрд гривень

Елизавета Кесельман
Гроші, грошова база, Грошовий обіг, Фінанси
Гроші. Фото: nabu.gov.ua
Гроші. Фото: nabu.gov.ua

У січні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 1,6% до 469,757 млрд гривень. Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому в 2019 році грошова база зросла на 9,6% з 435,798 млрд гривень до 477,491 млрд гривень. Грошова маса у січні зросла на 2% до 1 466,726 млрд гривень.

В 2019 році - збільшився на 12,3% з 1 277,6 млрд гривень до 1 438,311 млрд гривень. Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в січні скоротився на 3,7% до 370,044 млрд гривень.

В 2019 році обсяг готівки збільшився на 6% з 363,629 млрд гривень до 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 2019 року грошова база скоротилася на 1,1%.

У серпні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,2% з 436,348 млрд гривень станом на 1 серпня до 445,729 млрд гривень станом на 1 вересня.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

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