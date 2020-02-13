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13 лютого 2020, четвер, 23:24 9
Силові структури 2020-02-13T23:25:14+02:00
Українські Новини
В Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, де працюють незрячі

В Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, де працюють незрячі

Валерия Драгомирова
Нацполіція, Кражідка, Крадіжка поліцейськими, Одеса, Незрячі

У мережі поширили відео з камери спостереження, як 20 січня 2020 року група поліцейських під час обшуку фірми "ДЕС-ГРУП" вкрали скотч, кусачки, набір шестигранників та печиво. Відео в YouTube показало одеське інтернет-видання "Монітор".

Повідомляється, що в цьому підприємстві працевлаштовані люди з обмеженими можливостями, незрячі.

Пізніше в Нацполіції Одеської області засудили вчинок поліцейських, а також відсторонили співробітників від обов'язків на час службового розслідування.

"Цей ганебний вчинок порочить честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону та порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене в тому, щоб у правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі й гідності, та не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", - йдеться в повідомленні поліції.




Як повідомляли Українські Новини, у Миколаєві поліцейський обікрав друзів на зустрічі випускників. Постраждалі відмовилися писати заяву на свого однокласника.

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