В Николаеве полицейский обокрал друзей на встрече выпускников, а в Виннице пьяный мужчина взорвал Mercedes

В Одессе задержали банду разбойников, грабивших одесситов и гостей города

В состав группы входило трое жителей Одессы, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений, сообщает "odessa.net.ua". Для получения информации о материальном положении потенциальных жертв, бандиты создали бордели. После развлечений с жителями и гостями города девушки сообщали информацию о лицах, нуждающихся во "внимании". В частности - адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в их жилища, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения. В понедельник, 3 февраля, сотрудники полиции задержали всех трех участников преступной группы. В ходе проведения процессуальных мероприятий по месту жительства задержанных и в публичном доме были изъяты оружие и другие спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, "черновые" записи о деятельности заведения. А также фальшивые деньги. Подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Одесситы грабили гостей и жителей Одессы

Контрабанда по трубам: в Одесской области обнаружили спиртопровод из Приднестровья

3 февраля, пограничники, во время патрулирования государственной границы, обнаружили на границе с Молдовой полиэтиленовую трубу, проложенную под землей, сообщает "odessa.net.ua". Трубопровод диаметром 20 мм планировали использовать для незаконного перемещения алкоголя из Приднестровья в Украину. О данном факте пограничники сообщили в правоохранительные органы. Сейчас продолжается демонтаж трубопровода и соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к данной сделке.

В Винницкой области пьяный мужчина взорвал Mercedes. Трое человек в реанимации

4 февраля в Жмеринском районе Винницкой области мужчина взорвал гранату, предварительно РГД-5, в автомобиле Mercedes, сообщает "20 минут".В результате взрыва пострадали трое мужчин возрастом 21, 34 и 36 лет. Потерпевшие находятся в реанимации. Предварительно установлено, что между пьяными мужчинами в салоне автомобиля возник бытовой конфликт. Гранату взорвал 36-летний пострадавший. Позже выяснилось, что в салоне иномарки находился еще 52-летний мужчина, который успел выпрыгнуть з автомобиля до взрыва. Сотрудники полиции выясняют происхождение гранаты, проводят следственные действия. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет либо пожизненное заключение.

Мужчина взорвал гранату, предварительно РГД-5, в автомобиле Mercedes

Кропивницкий: Водитель пытался сбежать с места ДТП

Около 20 минут понадобилось патрульным Кропивницкого, чтобы разыскать водителя, который скрылся с места ДТП, сообщает "Утренний город". 4 февраля водитель, управляя автомобилем ChevroletAveo, не придерживался безопасного интервала и столкнулся с автобусом МАЗ. После чего покинул место происшествия. В результате слаженных действий уже через 20 минут патрульные обнаружилиChevrolet с характерными повреждениями, возле которого находился 18-летний водитель. Он объяснил сотрудникам полиции, что испугался и не знал, что делать, поэтому поехал домой.

В Николаеве сотрудник полиции во время встречи выпускников обокрал четырех своих одноклассников

Бывшие одноклассники собрались в одном из заведений Николаева в субботу вечером, 1 февраля. Спустя какое-то время некоторые заметили, что у них из сумок пропали деньги, сообщают "Новости N". Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок. Пострадавшие вызвали на место происшествия сотрудников полиции, а также обратились к персоналу заведения. Через некоторое время менеджер заведения прислал видео инцидента потерпевшим. На видео зафиксировано, как человек в темной одежде забирает деньги из сумок пострадавших. После просмотра видео мужчина, действующий сотрудник полиции, начал всячески извиняться перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Пострадавшие отказались писать заявления относительно своего одноклассника. Другие посетители заведения во время приезда полиции обратили внимание на странную ситуацию в туалете – там был мужчина, который забыл закрыть полностью дверь, и пытался смыть деньги в унитаз,

К таксисту, который ждал девушку с деньгами, вышел разбираться ее папаша

3 февраля в Николаеве молодая женщина приехала на такси домой. Водителю она объяснила, что наличных не хватает, попросила подождать пару минут – дескать, сейчас вынесу деньги. Но спустя время, вместо пассажирки из ворот вышел агрессивный мужчина с древним ружьем, сообщают "Николаевские новости". Помахав оружием, он заявил, что платить не будет и ушел. А таксист вызвал полицию. Правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье. После проведения соответствующего исследования будет решаться вопрос об ответственности николаевца за незаконное обращение с оружием.

Опытный автоугонщик в Николаевской области со страху бросил в машине мобильник и орудие взлома

Около десяти вечера в Новобугское отделение полиции Николавской области позвонил местный житель, дескать, в его автомобиле ВАЗ-2199, оставленном во дворе, сработала сигнализация. Когда мужчина выбежал, то увидел за рулем своей "девятки" незнакомца, который пытался ее завести, сообщают "Николаевские новости". Неожиданное появления хозяина испугало угонщика. Он ретировался, оставив на месте преступления свою "мобилку", инструмент, с помощью которого он залез в салон и сломанный замок зажигания. Злоумышленника полиция задержала по горячим следам, буквально в нескольких кварталах от места преступления.Им оказался 37- летний житель Херсона, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за угон,

Автоугонщик в Николаевской области

В Днипре Lexus повалил столб на балкон

В Днипре поздно вечером 4 февраля произошел феерический инцидент, сообщает "Днепр час". Автомобиль Lexus въехал в столб, в результате чего опора освещения упала на балкон квартиры на третьем этаже. На месте работали патрульные, которые и выяснят все обстоятельства инцидента.

Lexus повалил столб на балкон