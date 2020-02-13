У Херсонській області планується будівництво містечка для переселенців з Криму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Херсонській області планується будівництво містечка для переселенців з анексованого Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.



Згідно з ним, у четвер Зеленський обговорив із постійним представником президента в Криму Антоном Кориневичем та його заступниками Дариною Свиридовою та Тамілою Ташевою проблеми українців з окупованого півострова.



Президент на зустрічі повідомив, що в Херсонській області планується будівництво містечка для переселенців з Криму, серед яких понад 500 сімей кримських татар.



"Ми хочемо побудувати таке містечко. У цьому році ми повинні почати це робити. З вашої сторони потрібні комунікація і контроль", - підкреслив Зеленський.



Крім того, за його словами, на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний центр з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовані якісні дороги і забезпечене транспортне сполучення.



Зеленський також відзначив важливість реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти.



Крім того, Зеленський підтримав пропозицію співрозмовників про створення спеціального фонду, який буде надавати талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання та представлення України на міжнародних майданчиках.



Як повідомляли Українські Новини, усі звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла.