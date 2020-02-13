У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити з 14 років укладати договори про медобслуговування

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Лада Булах пропонує парламенту дозволити громадянам з 14 років укладати договори про медичне обслуговування.

Про це йдеться в законопроєкті №2684, зареєстрованому в Раді 27 лютого, передають Українські Новини.



Зокрема, пропонується закріпити, що особа 14 років і старше може самостійно укладати та виконувати угоди, пов'язані з наданням послуг з медичного обслуговування.



Також підліткам пропонується надати право отримувати повну і достовірну інформацію про стан свого здоров'я.



При цьому в законі про охорону дитинства прописується, що дитиною є особа віком від 10 до 18 років.



У пояснювальній записці Булах зазначає, що відповідні зміни дозволять неповнолітнім особам повноцінно користуватися правом на охорону здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, уряд України на засіданні в середу, 27 листопада, прийняв рішення про початок другого етапу медреформи.

Також повідомлялося про те, що змінилося в системі охорони здоров'я в 2019.