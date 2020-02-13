У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити з 14 років укладати договори про медобслуговування

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Лада Булах пропонує парламенту дозволити громадянам з 14 років укладати договори про медичне обслуговування.Про це йдеться в законопроєкті №2684, зареєстрованому в Раді 27 лютого, передають Українські Новини.Зокрема, пропонується закріпити, що особа 14 років і старше може самостійно укладати та виконувати угоди, пов'язані з наданням послуг з медичного обслуговування.Також підліткам пропонується надати право отримувати повну і достовірну інформацію про стан свого здоров'я.При цьому в законі про охорону дитинства прописується, що дитиною є особа віком від 10 до 18 років.У пояснювальній записці Булах зазначає, що відповідні зміни дозволять неповнолітнім особам повноцінно користуватися правом на охорону здоров'я. Як повідомляли Українські Новини, уряд України на засіданні в середу, 27 листопада, прийняв рішення про початок другого етапу медреформи. Також повідомлялося про те, що змінилося в системі охорони здоров'я в 2019.