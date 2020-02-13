підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новини
  • Політика
  • У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити з 14 років укладати договори про медобслуговування
13 лютого 2020, четвер, 18:35 24
Політика 2020-02-13T19:45:02+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити з 14 років укладати договори про медобслуговування

У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити з 14 років укладати договори про медобслуговування

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Лада Булах, договір, Медичне обслуговування
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Лада Булах пропонує парламенту дозволити громадянам з 14 років укладати договори про медичне обслуговування.

Про це йдеться в законопроєкті №2684, зареєстрованому в Раді 27 лютого, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується закріпити, що особа 14 років і старше може самостійно укладати та виконувати угоди, пов'язані з наданням послуг з медичного обслуговування.

Також підліткам пропонується надати право отримувати повну і достовірну інформацію про стан свого здоров'я.

При цьому в законі про охорону дитинства прописується, що дитиною є особа віком від 10 до 18 років.

У пояснювальній записці Булах зазначає, що відповідні зміни дозволять неповнолітнім особам повноцінно користуватися правом на охорону здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, уряд України на засіданні в середу, 27 листопада, прийняв рішення про початок другого етапу медреформи.

Також повідомлялося про те, що змінилося в системі охорони здоров'я в 2019.

Більше новин про: Слуга народу Лада Булах договір Медичне обслуговування

Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого
В Офісі генпрокурора відкрили справу про можливе хабарництво екс-заступника військового прокурора Жербицького
Новини
У Херсонській області планується будівництво містечка для переселенців з Криму, - Зеленський 20:00
Протести далекобійників у Києві: озвучено ім'я організатора і суми гонорарів за участь в акції 19:56
Мінкультури Бородянського не передавало до уповноважених органів копію опитування, засекреченого для "захисту нацбезпеки" 19:22
Під Києвом у підвалі багатоповерхівки знайшли вибухівку: мешканців евакуювали 19:12
Гривня на міжбанку після тривалого падіння підскочила 18:37
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Батько вбитої дитини Соболєв заявив про можливість нового замаху на нього і звернувся до президента 16:45
більше новин
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Обіцяні Кличком виплати в'язням Аушвіца, які дожили до наших днів, в Києві отримали 7 осіб 06:19 Документ
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Завдяки діям Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд гривень, - заява Олега Бахматюка 14:55
Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні 07:00
більше новин
"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok