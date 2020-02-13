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13 лютого 2020, четвер, 18:20 16
Кабмін 2020-02-13T18:26:26+02:00
Українські Новини
Оржель не назвав причину дострокового припинення повноважень Гвоздія, відновленого судом сьогодні

Оржель не назвав причину дострокового припинення повноважень Гвоздія, відновленого судом сьогодні

Жора Шокин
Олексій Оржель, Міненерго, Валентин Гвоздій, Укргідроенерго, Дострокове припинення повноважень
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель не зміг назвати причину, через яку достроково припинили повноваження голови наглядової ради Укргідроенерго Валентина Гвоздія, за позовом якого суд призупинив дію відповідного наказу.

У коментарі Українським Новинам Оржель повідомив, що: "У Міненерго є ряд питань до діяльності наглядової ради Укргідроенерго".

Конкретної відповіді на питання про причини дострокового припинення повноважень Гвоздія Оржель не надав, але заявив, що Міненерго не згідне з рішенням суду, і буде "діяти відповідно", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, через відмову голови Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія виконувати незаконні розпорядження, Міненерго достроково припинило його повноваження.

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