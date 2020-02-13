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13 лютого 2020, четвер, 15:12 10
Азія 2020-02-13T17:30:03+02:00
Українські Новини
Онук екс-президента Назарбаєва попросив політичного притулку у Великобританії

Онук екс-президента Назарбаєва попросив політичного притулку у Великобританії

Кира Молчанова
Казахстан, Великобританія, Політичний притулок, Нурсултан Назарбаєв
Айсултан Назарбаєв, Фото: Facebook/aisultan.nazarbayev
Айсултан Назарбаєв, Фото: Facebook/aisultan.nazarbayev

Онук колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який в 2019 році оголосив про свою відставку, Айсултан Назарбаєв попросив політичний притулок у Великобританії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook і заявив, що пішов на цей крок через тиск сім'ї.

"Я прошу у Великобританії політичний притулок. Мої останні п'ять років покриті сірими смугами. Пора людям дізнатися, що насправді відбувалося і чому!", — написав він.

Айсултан Назарбаєв заявив, що у нього є відомості про корупцію між керівництвом Казахстану і Росії. Зокрема, мова йде про продажі казахстанського газу російському концерну "Газпром" за заниженою ціною через посередника.

"Там існує прокладочна компанія і на ній формується прибуток близько 1.5 млрд доларів США на рік. Гроші осідають в Сінгапурі і там вони діляться між Російською верхівкою, гаманцями Володимира Путіна", — повідомив Айсултан.

Скріншот Facebook/aisultan.nazarbayevСкріншот Facebook/aisultan.nazarbayev

Назарбаєв-молодший стверджує, що у нього забрали паспорт, але сподівається, що допомогти повернути документ зможе британська поліція.

"В даний час, водій моєї матері, Behzad Naghibi, витягнув мій паспорт без моєї згоди, із готелі, що суперечить усім законам Великобританії! Я сподіваюся, поліція зможе повернути мені мій паспорт!" — написав він.

Крім того, Айсултан Назарбаєв написав, що про всі деталі можна буде прочитати в його інтерв'ю з британським виданням Times.

Як повідомляли Українські Новини, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським.

До цього в Казахстані Касим-Жомарт Токаєв став новим президентом і запропонував перейменувати столицю.

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