В Офісі генпрокурора відкрили справу про можливе хабарництво екс-заступника військового прокурора Жербицького

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження про можливе одержання хабара колишнім першим заступником головного військового прокурора Володимиром Жербицьким.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Справа відкрита про можливе хабарництво Жербицького", - сказав він.

Інших подробиць джерело не повідомило.

У той же час, згідно з повідомленням прес-служби Офісу генпрокурора, 13 лютого, на підставі інформації в засобах масової інформації, відкрито кримінальне провадження щодо можливого вчинення колишнім першим заступником головного військового прокурора злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу україни, тобто одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Прізвище підозрюваного Офіс генпрокурора не уточнює.

Досудове розслідування доручено детективам Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році Апеляційний суд Києва заарештував грошові кошти у розмірі 20 тис. доларів, виявлені в кабінеті першого заступника головного військового прокурора Жербицького, як предмет хабара.

Слідство вважає, що гроші призначалися для схиляння Жербицького до скоєння кримінального злочину.

Власник грошових коштів у суді виступив проти задоволення клопотання і заявив про відсутність факту будь-якого правопорушення, а тому і підстав для арешту майна.

Він заявив, що вилучені кошти належать його батькам і є їх власними заощадженнями, а йому грошові кошти були надані для придбання ліків для матері, яка хворіє онкологічним захворюванням.

Раніше 2017 Луценко прийняв рішення передати Володимиру Жербицькому, першого заступника військового прокурора, кілька справ, де проходять Курченко і Клименко, і зазначив, що вважає його професіоналом.

Також у ГПУ відмовилися коментувати інформацію про многомиллионой зарплаті Жербицького.