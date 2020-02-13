Територію заводу на "Либідській" хочуть забудувати багатоповерхівками

На місці "Київського электротранспортного заводу", що біля метро "Либідська" в Києві, планують збудувати 9 житлових багатоповерхівок з паркінгом, багатофункціональним комплексом і школу на 990 місць. Про этомсообщают "Наші гроші" з посиланням на дані сайту Держархбудінспекції.

ПАТ "Київський электротранспортный завод" у лютому зареєстрував повідомлення про початок підготовчих робіт з реконструкції будівель по вулиці Велика Васильківська, 143/2 в Печерському районі Києва.

Реконструкція полягає в будівництві на ділянці площею 5,33 га дев'яти багатоповерхових житлових будинків з паркінгом, багатофункціональним комплексом та загальноосвітньої школи на 990 учнівських місць.

Зазначається, що вказана ділянка є промисловою зоною, де будівництво житла у відповідності з Генеральним планом столиці заборонено.

Однак 19 грудня 2019 року Київрада затвердила Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверській і бульвару Дружби народів у Печерському районі Києва, яким дозволив будівництво житла на місці заводу.

У рішенні зазначалося, що в даний час ділянка не використовується за призначенням як промислова територія, а також чинить негативний вплив на прилеглу житлову забудову". Тому депутати врахували "інвестиційні наміри" "Київського электротранспортного заводу", який запропонував забудувати зазначену промзону житлом.

Замовником будівництва є ВАТ "Київський Електричні завод", а підрядником – ТОВ "Канбуд", співзасновником якого є колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка Ігор Ніконов.

Кінцевим бенефіціарним власником ПАТ "Київський электротранспортный завод" є Марія Антонова, власник істотної участі – Роман Дідух.

Як повідомляли Українські Новини, Мінрегіонбуд вважає діючими скасовані судом норми щодо обмеження забудови.

Державні будівельні норми "Планування і забудова територій" вступили чинності 1 вересня 2018 року, хоча за кілька днів перед цим суд призупинив їх введення.