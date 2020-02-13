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13 лютого 2020, четвер, 09:28 414
Силові структури 2020-02-13T12:00:03+02:00
Українські Новини
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок

Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок

Надежда Комендантова
Микола Надейко, Артем Ситник, корупція в НАБУ, НАБУ
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Ситника Микола Надейко розповів, як зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму.

Про дивні фінансові операції директора НАБУ Артема Ситника Надейко розповів в інтерв'ю сайту "Страна". Так, за словами Надейка, Ситник доручив йому зустріти якихось знайомих, які прибули з анексованого Криму. "Зустріли на кордоні з Кримом, але вже на нашій території, - розповідає Надейка. - Подружня пара, як я зрозумів з розмови, везли Ситнику гроші, по всій видимості, за продану ділянку в Криму. Що за ділянка і за скільки її продали не знаю, не питав. Ці люди, швидше за все, були посередниками при угоді, якісь його друзі. Ночували у Ситника, а на наступний день він відвозив їх до аеропорту", - розповів Надейко.

Нагадаємо, що раніше журналіст Сергій Іванов писав про оборудку сім'ї Ситника в окупованому Криму. Йдеться про ділянку, яку його дружина оформила на себе за російським законодавством і продала за 900 тисяч російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник, дружина Артема Ситника, дає доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небивайловій. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження вказаної ділянки. А вже 1 серпня 2017 реєстраційними органами окупаційної влади РФ у м. Севастополь зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі. У той же день Ситника через посередника продали ділянку за 900 000 російських рублів, з яких 6600 російських рублів сплатили в російський бюджет у вигляді мита. У декларації Артема Ситника ці операції відображені не були.

Нагадаємо, що Микола Надейко є радником сестри бізнесмена Олега Бахматюка, проти якого Артем Ситник, визнаний судом винним в корупції, відкрив кримінальні справи. Сам бізнесмен в інтерв'ю заявляв, що мотиви тиску на свідка і особистої помсти за визнання Ситника корупціонером і стали причиною переслідування Бахматюка з боку НАБУ.

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