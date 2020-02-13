Тепла зима вдарить по зернових: в Україні різко подорожчає хліб

Незвично тепла зима серйозно зашкодить врожаю зернових. Через те, що мало снігу, а морози слабкі і нетривалі, псуються посіви озимих, передає "Сьогодні".

Експерти-аграрії повідомляють, що мінусова температура в Херсонській області тримається тільки п'ятий день. Морози незначні – всього декілька градусів нижче нуля, і фермери хвилюються, адже такого покриву недостатньо.

"27%. З них 20% - це вологість завядания. Це і волога, яку грунт ніколи не віддасть рослині. Всього лише різниця 7% вологи, яку рослина може взяти з грунту. Це дуже низький показник для зернових культур", - повідомляє Ганна Роздобудько, завідуюча лабораторією ТОВ "Агроаналіз Україна", міста Каховки.

Через теплу зиму зернових зберуть на 10-15% менше, підрахували аграрії. Це за умови, що погода надалі не буде псуватися. У той же час радіють теплої зими овочівники.

"Наші овочівники, які вирощують озимі овочеві культури, як наприклад озиму цибулю, часник озимий, в цьому році в повному сенсі слова на коні. Перезимівля рослин відмінна і врожай буде прекрасним", - розповів Вадим Дудка, генеральний директор компанії "Агроаналіз Україна":

Овочі дешеві, хліб дорогий. Це прогноз херсонських фермерів на 2020 рік. Лютий вже навряд чи виправить ситуацію. Незалежно від того, чи буде сипати сніг, або гріти сонце. Стримати ціни на борошно зможе тільки держава, якщо залучить резервні запаси зерна.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Державної служби статистики, в 2019 році ціни на споживчі продукти підвищилися на 4,1%.

Тим часом продукти продовжують дорожчати в супермаркетах.