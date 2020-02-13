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  • У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП: 8 осіб загинуло
13 лютого 2020, четвер, 08:30 31
Події 2020-02-13T11:30:04+02:00
Українські Новини
У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП: 8 осіб загинуло

У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП: 8 осіб загинуло

Таня Войтюк
ДТП, Росія, Смертельне ДТП, Аварія
ДТП в Росії
ДТП в Росії

У Росії у Псковській області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, в якій постраждали громадяни України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні.

В результаті аварії загинули щонайменше вісім з дев'яти осіб.

"Вночі 13 лютого близько 00 год. 30 хв. в Пустошкинському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло 8 та постраждало 1 громадянин України", - повідомляють в Держнс.

Згідно з даними Telegram-каналу Mash, причиною аварії, за попередньою інформацією, є те, що водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні зіткнувся з фурою.

Також відомо про двох постраждалих в результаті аварії — це водій фури В'ячеслав Рябов (Білорусь) і єдиний пасажир "Мерседеса" Михайло Зеленчук (Україна), вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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