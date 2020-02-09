В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области

Трое заробитчан - жителей неподконтрольной территории Луганской области погибли и 5 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области (Россия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Воронежской области, передают Українськi Новини. "8 февраля в Верхнемамонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля под управлением 45-летнего водителя", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина - погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних мужчин с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу. Прокуратура указывает, что водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в Москву для осуществления трудовой деятельности. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения. Согласно сообщению СМИ боевиков, жертвами ДТП стали жители самопровозглашенной "Луганской народной республики"; лидер боевиков ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование семьям погибших. Ранее Українські Новини писали о том, как в Украине оформить автомобиль без хлопот. Также украинских водителей ждут "сюрпризы": как изменятся ПДД этой осенью. Штраф за неиспользование ремней безопасности возрастет почти в 20 раз.