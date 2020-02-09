В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области

Трое заробитчан - жителей неподконтрольной территории Луганской области погибли и 5 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области (Россия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Воронежской области, передают Українськi Новини.

"8 февраля в Верхнемамонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля под управлением 45-летнего водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина - погибли на месте.

Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних мужчин с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу.

Прокуратура указывает, что водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в Москву для осуществления трудовой деятельности.

Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения.

Согласно сообщению СМИ боевиков, жертвами ДТП стали жители самопровозглашенной "Луганской народной республики"; лидер боевиков ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование семьям погибших.

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