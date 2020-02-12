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12 лютого 2020, середа, 20:01 16
Економіка 2020-02-12T20:28:28+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує падати

Гривня на міжбанку продовжує падати

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс гривні
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 5 коп. в середу знизився на 1 коп. до 24,51 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,47-24,50 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,51-24,53 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,50-24,52 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,24% з 23,74 UAH/USD до 24,51 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 лютого на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD. Також середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 11 лютого, знизився на 1 копійку і становить 3,44 гривень за 10 рублів.

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