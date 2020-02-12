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12 лютого 2020, середа, 18:20 4
Економіка 2020-02-12T18:26:07+02:00
Українські Новини
НБУ різко обвалив гривню: курс валют на 13 лютого

НБУ різко обвалив гривню: курс валют на 13 лютого

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс євро, курс долара
Гривня. Фото: Twitter
Гривня. Фото: Twitter

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 лютого, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,7966
1 долар США 24,4966
1 швейцарський франк 25,1106
10 ієн 2,2277
10 російських рублів 3,8845
1 євро 26,7246

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 лютого на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD.

А Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.

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