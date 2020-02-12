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12 лютого 2020, середа, 18:12 8
Політика 2020-02-12T18:12:49+02:00
Українські Новини
Необхідно терміново міняти Кримінальний кодекс, інакше весни з посадками ми не дочекаємося, - Арахамія

Необхідно терміново міняти Кримінальний кодекс, інакше весни з посадками ми не дочекаємося, - Арахамія

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Рада 9 скликання, Давид Арахамія, кримінальний кодекс
Давид Арахамія,
Давид Арахамія,

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за те, щоб терміново міняти Кримінальний кодекс. Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна.uа", передають Українські Новини.


"Кримінальний кодекс виписано так, що реально довести провину дуже складно, не задокументувавши все наживо, та й у цьому випадку не факт, що зможуть. Необхідно терміново міняти Кримінальний кодекс, інакше весни з посадками ми не дочекаємося", - повідомив Арахамія.

Арахамія заявив про це у зв'язку з розслідуванням можливого підкупу депутатів.

"Пропозиції надходили регулярно, але це не наш шлях, до грошей ми не переходили... Це марно, це нічого не дає (звертатися до правоохоронців). Я якось написав заяву в НАБУ, так вони тільки мене "мордували" допитами і поясненнями", - зазначив депутат. 

Як повідомляли Українські Новини, 12 лютого Арахамія підтримав ідею відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі.

Раніше Арахамія спрогнозував кадрові зміни в Кабміні. Арахамія зазначив, що уряд проводить переговори з приводу кадрових змін і що йому не відомо про майбутніх кандидатів.

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