Необхідно терміново міняти Кримінальний кодекс, інакше весни з посадками ми не дочекаємося, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за те, щоб терміново міняти Кримінальний кодекс. Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна.uа", передають Українські Новини.



"Кримінальний кодекс виписано так, що реально довести провину дуже складно, не задокументувавши все наживо, та й у цьому випадку не факт, що зможуть. Необхідно терміново міняти Кримінальний кодекс, інакше весни з посадками ми не дочекаємося", - повідомив Арахамія.

Арахамія заявив про це у зв'язку з розслідуванням можливого підкупу депутатів.

"Пропозиції надходили регулярно, але це не наш шлях, до грошей ми не переходили... Це марно, це нічого не дає (звертатися до правоохоронців). Я якось написав заяву в НАБУ, так вони тільки мене "мордували" допитами і поясненнями", - зазначив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, 12 лютого Арахамія підтримав ідею відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі.



Раніше Арахамія спрогнозував кадрові зміни в Кабміні. Арахамія зазначив, що уряд проводить переговори з приводу кадрових змін і що йому не відомо про майбутніх кандидатів.