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12 лютого 2020, середа, 15:02 187
Політика 2020-02-12T15:02:48+02:00
Українські Новини
Засновники Всеукраїнської аграрної ради Орлов та Левтеров публічно висловили недовіру керівникам ради Дикуну т

Засновники Всеукраїнської аграрної ради Орлов та Левтеров публічно висловили недовіру керівникам ради Дикуну та Соколову

Сергій Паламаренко
Микола Орлов, Кирило Левтеров, ОМП, Всеукраїнська аграрна рада, Андрій Дикун, Михайло Соколов
Микола Орлов та Кирило Левтеров. Фото: omp.ua
Микола Орлов та Кирило Левтеров. Фото: omp.ua

11 лютого в ході прес-конференції в інформаційному агентстві "Укрінформ" партнери юридичної фірми "ОМП", засновники Громадської спілки "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Микола Орлов та Кирило Левтеров публічно висловили недовіру керівникам ради Андрію Дикуну та Михайлу Соколову, а також закликали розібратися зі справами організації на зборах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті юридичної фірми.

"Змушені заявити недовіру керівництву Всеукраїнської аграрної ради Андрію Дикуну та Михайлу Соколову. Вимагаємо якнайшвидшого проведення громадських зборів. Хотіли б заслухати звіт керівництва про управління організацією, а також фінансовий звіт про те, що відбувається з коштами організації", – зазначив Орлов.

Після цього, за його словами, буде поставлене на голосування питання про вотум недовіри керівництву ВАР.

"Ми змушені вдаватися до такої публічності, щоб запросити до діалогу керівництво ВАР. Ми писали листи, намагалися зв’язатися по телефону, запрошували на зустріч. Але всі наші запрошення залишилися без відповіді", – пояснили свої дії партнери "ОМП".

Микола Орлов. Фото: omp.uaМикола Орлов. Фото: omp.ua

Всеукраїнська аграрна рада була заснована для захисту інтересів малих та середніх фермерів, а не для політичної діяльності, наголосив під час прес-конференції Орлов.

"У 2014 році ми разом з однодумцями, партнерами, колегами створили Всеукраїнську аграрну раду – громадську організацію, основною метою якої було обстоювання інтересів аграріїв. Вона створювалася, щоб не заангажовано, аполітично, без кулуарних інтересів донести голос аграріїв до владних коридорів", - повідомив Микола Орлов.

Головним завданням організації був захист інтересів аграріїв, зокрема в юридичній та податковій сферах. За словами Левтерова, ситуація почала кардинально змінюватися у 2018 році.

"Керівники ВАР почали гратися в політику. Критикувати владу, а не будувати міст із владою, як це планувалося. Підписувати меморандуми із, на нашу думку, не до кінця проукраїнськими політичними силами і змінювати свою позицію", – зазначив він.

Партнери публічно заявили про неефективність та контрпродуктивність діяльності керівництва ВАР та закликали громадськість слідкувати за розвитком подій.

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