У Києві метро зупинялось через падіння людини на рейки, - ЗМІ

У Київському метрополітені рух поїздів було тимчасово призупинено через падіння пасажира на рейки. Про це повідомляє LB.ua у середу, 12 лютого.

Інцидент стався на Святошинсько-Броварській (червоної) лінії метро. Станом на 11:50 рух потягів здійснюється в нормальному режимі.

Подробиці інциденту поки не повідомляються. Інформації про стан впав пасажира поки немає.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на станції метро "Лісова" помер пасажир.

Раніше в Києві на станції метро "Святошино" раптово помер чоловік.

Також раніше в суботу, 19 січня, на пероні станції метро "Лук'янівська" помер чоловік. Загиблому було 80 років.