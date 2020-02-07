В Киеве на станции метро "Лесная" умер пассажир

Утром в пятницу в Киеве на станции метро Лесная умер пассажир. Об этом сообщает Сегодня 7 февраля.

В метрополитене рассказали, что инцидент произошел в период с 8:00 до 8:30.

"Да, такой случай был. Человеку стало плохо, а прибывшие на место медики констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Полицейские уже установили, что умерший был киевлянином.

"Мужчине 1951 года рождения стало плохо в вагоне поезда. Ему помогли выйти из вагона, увы, он скончался на перроне станции. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", – рассказали в полиции.

Ранее в Киеве на станции метро "Святошино" внезапно умер мужчина.

Также ранее в субботу, 19 января, на перроне станции метро "Лукьяновская" умер мужчина. Погибшему было 80 лет.