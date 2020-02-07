Утром в пятницу в Киеве на станции метро Лесная умер пассажир. Об этом сообщает Сегодня 7 февраля. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел в период с 8:00 до 8:30. "Да, такой случай был. Человеку стало плохо, а прибывшие на место медики констатировали смерть", – говорится в сообщении. Полицейские уже установили, что умерший был киевлянином. "Мужчине 1951 года рождения стало плохо в вагоне поезда. Ему помогли выйти из вагона, увы, он скончался на перроне станции. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", – рассказали в полиции. Ранее в Киеве на станции метро "Святошино" внезапно умер мужчина. Также ранее в субботу, 19 января, на перроне станции метро "Лукьяновская" умер мужчина. Погибшему было 80 лет.